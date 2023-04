Otwarcie wystawy "W toni. Polskie pojazdy podwodne ze zbiorów NMM w Gdańsku" z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego. ZDJĘCIA

Otwarcie wystawy "W toni. Polskie pojazdy podwodne ze zbiorów NMM w Gdańsku" w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Swoim kształtem przypomina samolot z deltowymi skrzydłami i opływką ze szkła akrylowego, zakrywającą głowę i część tułowia nurka. Wśród eksponatów znajduje się również bezzałogowy, zdalnie sterowany pojazd głębinowy „Koral AT” z 1993 roku, zbudowany przez zespół naukowców z Katedry Techniki Głębinowej Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem profesora Lecha Rowińskiego. Jest to prototyp pojazdu do inspekcji podwodnej infrastruktury technicznej, badań biologii morza, dna morskiego, archeologii podwodnej, rozpoznawania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz do celów wojskowych.