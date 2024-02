Odnaleziono miłosny artefakt podczas remontu Żurawia! To przedmiot ze średniowiecza Andrzej Kowalski

Niebywały zbieg okoliczności miał miejsce podczas remontu Żurawia. Archeolodzy tuż przed walentynkami odnaleźli miłosny artefakt ze średniowiecza. To plakietka miłosna z cyny z łacińskim napisem "OMOR VINCIT OMNIA", co oznacza "Miłość zwycięża wszystko". Nie jest to jednak pierwsze takie znalezisko w ramach remontu Żurawia - podczas prac odkryto wcześniej egzemplarz "Dziennika Bałtyckiego" z 1961 roku.