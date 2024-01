Bez pilota, kilka metrów nad wodą. Ważny projekt Politechniki Gdańskiej nad ekranoplanem Andrzej Kowalski

Politechnika Gdańska współpracuje z dwoma instytucjami wojskowymi, a owocem tej kooperacji będzie powstanie samolotu o unikatowej technologii. Ekranoplan, bo tak nazywa się opracowywany pojazd, to samolot poruszający się nad powierzchnią wody. Będzie to pierwsza tego typu jednostka bezzałogowa na świecie. Planowo ekranoplan ma zostać oddany do użytku w 2026 roku.