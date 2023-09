Paulina Cierpiałowska na mistrzostwach świata juniorów w Izraelu. Już wystąpiła w jednym finale

W eliminacjach awans z czasem 3.35,32 wywalczyli rano Kacper Płoszka, Adam Zdybel, Gabriela Król i Julia Kulik. Po południu w naszej drużynie doszło do dwóch zmian. Zdybel został zastąpiony przez Szymona Misiaka, a w miejsce Kulik wskoczyła Paulina Cierpiałowska. Biało-czerwoni w wyścigu medalowym poprawili rezultat z eliminacji, uzyskując łącznie 3.34,86. Dało im to 7 lokatę, przed pływakami z Hiszpanii. Wygrali Australijczycy, którzy poprawili rekord świata juniorów. Za nimi do mety dopłynęli Amerykanie i Kanadyjczycy – relacjonuje Polski Związek Pływacki.