Paulo Sousa odejdzie z reprezentacji Polski? Jacek Grembocki jest wściekły. "On w ogóle nie powinien być selekcjonerem"

Co pan sądzi o ucieczce Paulo Sousy?

Ja przede wszystkim byłem w szoku, gdy Paulo Sousa został selekcjonerem naszej reprezentacji. To nie powinien być nawet kandydat. Gdyby ludzie odpowiedzialni za jego wybór odpowiednio go prześwietlili przed zatrudnieniem, to nigdy by się w naszej kadrze nie znalazł. W reprezentacji Polski powinien być trener z najwyższej półki. Co ważne - ktoś taki powinien mieć klasę. Mieli ją Adam Nawałka, Waldemar Fornalik, Jerzy Brzęczek. Nie oceniam ich w tym momencie jako trenerów-warsztatowców. Oni mieli klasę. A to co teraz robi Paulo Sousa... proszę pana, jakie on miał szansę awansu na mundial? 50 na 50? Nie chcę się bawić w loterię. W każdym razie te szanse były niewielkie.

Wprawdzie nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu na ten temat, ale wydaje się, że jest to kwestia czasu...