Pierwsze protesty wyborcze wpłynęły już do Sądu Najwyższego. Jak wnieść protest? OPRAC.: Łukasz Kamasz

Pierwsze protesty wyborcze wpływają już do Sądu Najwyższego. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w czwartek, 19.10., do godz. 15.30 odnotowano wpłynięcie 17 protestów - 12 odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 w sprawie referendum. Gdzie możemy wnieść protest wyborczy?