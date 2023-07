Piłkarze ręczni Torusa Wybrzeża Gdańsk nie zagrają w Pucharze Europejskim EHF-u, ale i tak wybierają się do Skandynawii

Torus Wybrzeże Gdańsk nie dostał licencji na europejskie puchary

- Szkoda, że się nie udało, EHF pozostało przy swojej decyzji, że naszej federacji przysługują tylko cztery miejsca w europejskich pucharach. Byliśmy przygotowani na start w tych rozgrywkach, dlatego też wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, aby w tych rozgrywkach wystąpić. Pomimo tego, że decyzja jest dla nas niekorzystna zarówno władze EHF, jak i ZPRP z wielkim entuzjazmem przyjęli naszą gotowość do udziału w tych rozgrywkach i wierzę, że jeśli za jakiś czas pojawi się taka propozycja to na pewno z niej skorzystamy - skomentował Jacek Pauba , prezes zarządu Torusa Wybrzeża Gdańsk.

Plan przygotowań Torusa Wybrzeża Gdańsk do sezonu 2023/2024

Gdańscy szczypiorniści w środę, 12 lipca 2023 roku rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023/2024. Pierwsze zajęcia zaplanowane mają w "swojej" hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Treningi urozmaicą dwoma ciekawymi wylotami do Skandynawii.

- Z punktu widzenia organizacyjnego, budżetowego a przede wszystkim sportowego ten wyjazd jest dla nas korzystniejszy, aniżeli udział w turniejach rozgrywanych na południu Polski. Model współpracy pomiędzy naszymi klubami określa te warunki. Szwedom bardzo podobał się styczniowy turniej i teraz zapraszają nas do siebie. Z Gdańska mamy godzinny lot i następnie krótką podróż do Eskilstuny. Cieszymy się, że nawiązana współpraca nie jest tylko pustym sloganem i newsem, a faktycznym działaniem. Wierzymy, że dzięki temu umożliwimy rozwój naszym zawodnikom, a to zaowocuje w trakcie rozgrywek na domowym podwórku - powiedział Krystian Plech, dyrektor ds. marketingowych klubu.

W sierpniu natomiast Torus Wybrzeże obierze kierunek na norweskie Nærbø. Miejscowość ta oddalona jest od lotniska w Stavanger jedynie o 40 km, więc kolejna podróż z Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku powinna być bardzo przyjemna. W Norwegii gdańszczanie mają zagrać dwa mecze kontrolne. Pierwszy z nich z drużyną Nærbø IL, która w styczniu grała w Gdańsku podczas turnieju memoriałowego Leona Walleranda. To właśnie Norwegowie wygrali rozgrywki Pucharu Europejskiego EHF-u w sezonie 2021/2022, do których akces zgłaszała gdańska drużyna. Drugi mecz zaplanowany jest z kolei z drużyną ØIF Arendal (we wspomnianych europejskich rozgrywkach w poprzednim sezonie dotarli do 1/16 finału).