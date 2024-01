Pilnie potrzebna pomoc dla zwierząt ze schroniska w Kościerzynie! Zima to dla nich najgorszy czas

Zwierzęta ze schroniska w Kościerzynie potrzebują pomocy

Zima to szczególnie trudny czas nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. W trudnej sytuacji znalazły się także psy w schroniskach, w których ze względu na przepełnienie, brakuje miejsca w ogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego też pilnie poszukiwane są domy dla zwierzaków. Z apelem do mieszkańców wystąpili także przedstawiciele Schroniska w Kościerzynie prowadzonego przez Fundację "Animalsi" we współpracy z OTOZ Animals.