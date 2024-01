Policja apeluje: Zadbajmy o zwierzęta podczas mrozów

Zgodnie z przepisami właściciel zwierzęcia ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do życia. Według ustawy o ochronie zwierząt zwierze jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Dlatego też w okresie jesienno-zimowym należy odpowiednio zadbać o naszych czworonożnych podopiecznych. Zadbajmy aby zwierzę miało dostęp do miejsca, w którym będzie mogło się schronić przed opadami, silnym wiatrem czy mrozem. Na czas bardzo niskich temperatur zapewnijmy zwierzęciu nocleg w cieplejszym pomieszczeniu. Jeżeli zwierzę przebywa w budzie zadbajmy aby była ona szczelna, tak by opady nie dostawały się do jej wnętrza, a także ocieplona.

Ważnym elementem jest również zabezpieczenia wejścia, tak by było osłonięte, ale pozwalało na bezproblemowy wydostanie się zwierzęcia. Zadbajmy również o odpowiednie wyściełanie i ocieplenie posłania. Przypominamy, że koce czy inne materiały nie są dobrym pomysłem. Szybko chłoną wilgoć i w przypadku mrozów mogą zranić zwierzę przyklejając się do jego skóry. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku będzie suche siano. Zadbajmy również, aby nasi czworonożni przyjaciele otrzymywali ciepły posiłek. Należy również pamiętać, że w niskich temperaturach zapotrzebowanie na kaloryczność jedzenia jest większa, a co się z tym wiąże posiłki również powinny być większe.