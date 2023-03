Po naszej interwencji zamontowano ławeczkę. Teraz przystanek został zlikwidowany. Pasażerowie dojeżdżali nim do UCK

Zamieszczenie ławeczki na tym przystanku pokazało, że jest on potrzebny. Głównie korzystały z niego osoby starsze, schorowane, o laskach lub kulach, chcące dostać się do UCK.

- Jeszcze 1 marca sprawdzałem w Internecie rozkład 283, dopasowując sobie SKM, aby długo nie stać na przystanku. Nawet nie podano informacji o likwidacji. Niedawno z mojej inicjatywy zamontowano ławkę, by można było usiąść. A tu pech, Jestem po operacji kręgosłupa (czeka mnie druga operacja) i ten przystanek był dla mnie idealny. Wiele osób było rozczarowanych, w tym również pracownicy UCK dojeżdżający SKM. Ja jadę z Cisowej a niektórzy z Wejherowa czy Rumi - napisał do nas czytelnik, pan Zbigniew - Podano, że to ok. 500 m od SKM. Poprzedni to tylko 100 m. Byłem zmuszony o kulach iść na tramwaj przy Operze, a potem pieszo na przystanek na Smoluchowskiego (koło Traugutta).