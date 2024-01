Policjanci z Gdańska uratowali 9-letniego chłopca, pod którym zarwał się lód na kanale Raduni. Szybka reakcja zapobiegła tragedii

Niebezpieczny incydent w Gdańsku. Lód zarwał się pod dzieckiem na Raduni

Mundurowi zaczęli uspokajać przerażonego chłopca, rękami złapali się barierki, a następnie poinstruowali chłopca, jak bezpiecznie ma się do nich zbliżyć.

Policjanci na środku oblodzonego kanału zauważyli chłopca, który w każdej chwili mógł ponownie wpaść do wody. Funkcjonariusze przeszli przez barierkę, by pomóc dziecku. Najpierw sprawdzili grubość pokrywy lodu. Była na tyle cienka, że wejście na nią, lub nawet położenie się, nie wchodziło w grę.

Po chwili udało im się złapać dziecko za ręce i ściągnąć z lodu. W akcję zaangażowali się także przechodnie, którzy asekurowali mundurowych minimalizując ryzyko, iż policjanci sami wpadną do kanału.

Gdy przemoczony 9-latek trafił na brzeg, policjant oraz przechodzień okryli go swoimi kurtkami. Okazało się, że chłopiec mieszka niedaleko, więc funkcjonariusze zaprowadzili go do domu i przekazali pod opiekę mamie.

Na miejsce przyjechała też karetka pogotowia ratunkowego. Po zbadaniu 9-latka ratownicy medyczni stwierdzili, że chłopiec nie wymaga hospitalizacji.