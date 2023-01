Polski PCS odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej. To zapowiedź rozwoju pomorskich portów?

Wiceminster infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślił, że Polski PCS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej.

- Został on wdrożony w trzech polskich portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście - mówił minister Marek Gróbarczyk - Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ jest to element, który bezwzględnie poprawia naszą konkurencyjność. Z drugiej strony tworzy jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które pośrodkuje nas wśród największych portów, z którymi konkurujemy i którym chcemy dorównać.