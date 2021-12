Pomorze. Każdy może 13 grudnia uczcić pamięć ofiar stanu wojennego. Zapal w oknie o 19.30 Światło Wolności OPRAC.: opr. RE

W Gdańsku i w całym kraju trwają obchody związane z 40. rocznicą stanu wojennego. Sami też możemy zapalić dzisiaj o 19.30 w oknie świece, by w ten sposób wyrazić solidarność z ofiarami stanu wojennego 123rf Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Wielu Polaków wciąż pamięta początek stanu wojennego i jego datę 13 grudnia 1981 roku. Dla jednych było to czas brzemienny (niekiedy tragiczny) w skutkach, dla innych uciążliwe zmiany ich codzienności, trudności ich bliskich, przyjaciół czy znajomych. Pewne jest, że stan wojenny zmienił życie wszystkich Polaków, zmienił też Polskę. W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego, Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w kampanii społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Zapalmy o 19.30 w oknie świece, by w ten sposób wyrazić solidarność z ofiarami stanu wojennego.