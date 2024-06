Ponad 250 interwencji strażaków związanych z pogodą na Pomorzu. Ta liczba rośnie błyskawicznie

Jak informuje dyżurny SKKW, obyło się bez poważniejszych incydentów i osób poszkodowanych. Większość zdarzeń to zerwane dachówki, przewrócone drzewa czy zalane ulice.

Liczba zdarzeń wzrosła do 255 w całym województwie pomorskim. Najwięcej w tym momencie interwencji było w powiecie wejherowskim (36), następny jest człuchowski (26), kościerski (23) i gdański (21).

•18:50 Odwołane loty z Gdańska

Pogoda sprawia problemy także w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Z informacji dostępnych na stronie internetowej lotniska wynika, że odwołane zostały dwa odloty - o 17:55 do Frankfurtu i o 18:00 do Barcelony. Opóźniony jest też lot do Amsterdamu, który zaplanowany był na godzinę 18:15. Teraz wystartuje planowo o 20:00.

•18:34 Ewakuowano obozy harcerskie

Strażacy informują o ewakuowaniu następujących obozów harcerskich: