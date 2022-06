"Poprzez dzieci przemawiamy do dorosłych". Akcja "Wakacje z pszczołami" zgromadziła tłumy młodych miłośników miodu i wyrobów pszczelich

- W związku z akcją "Wakacje z pszczołami" nasze stowarzyszenie przygotowało hoteliki dla owadów pożytecznych - mówił Arkadiusz Kamiński ze Stowarzyszenia Edukacyjnego "Pszczółka". - To taki element, który zwraca uwagę, że nie tylko pszczoły miodne, które są bardzo pożyteczne i wytwarzają miód pszczółkowski są nam potrzebne. Jest jeszcze gromada ponad 400 gatunków owadów, które zapylają nam różne owoce i warzywa i to właśnie te hoteliki są pretekstem do tego, aby rozmawiać z najmłodszymi. Współpracujemy z wieloma szkołami i widzimy potrzebę edukowania, także rodziców, między innymi właśnie w trakcie takich spotkań. Dekorowanie domków dla owadów, to jeden z takich elementów naszej działalności.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Pszczółka" jest również organizatorem "Biegu do miodu". Tegoroczna edycja będzie już ósmą z rzędu.