Powstaną kolejne toalety przy plaży w Gdańsku. Tym razem przy wejściach nr 75 i 78

Oprócz całorocznych toalet, na plażach zostanie wykonana także przebudowa ciągów pieszych umożliwiających dojście zarówno do budynku toalety, jak i w pobliże plaży osobom niepełnosprawnym.

- W parterowych budynkach o pow. ok. 35 m2 mieścić się będą dostępne z wydzielonych umywalni dwie kabiny sanitarne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz znajdować się będą stanowiska pryszniców, które na okres zimy będą demontowane. Do nowych toalet dostosowane zostaną również dojścia zarówno do budynków, jak i w pobliże plaży. Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony - informują pracownicy DRMG.

Nowe obiekty będą miały takie same parametry, jak te które wybudowano przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem (wejścia nr 46, 48, 50, 63). W planach jest także budowa toalety przy wejściu nr 60. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.