Poznaj i odwiedź zwierzęta w gdańskim zoo. Zobacz, jakie dzikie koty mieszkają obok Ciebie

Gdańskie lwy mieszkają w lwiarni, która wraz z wybiegiem kosztowała około 6 milionów złotych. W naturze lew zamieszkuje południowo-zachodnią Afrykę. Podobnie jak inne podgatunki lwów, poluje głównie na duże zwierzęta, takie jak zebry, gnu, antylopy czy guźce. Odmiennie od innych przedstawicieli kotowatych, lwy są zwierzętami społecznymi. Żyją w stadach liczących do 30 osobników. Tylko nieliczne samce żyją samotnie. Dominujący w stadzie samiec odpowiedzialny jest za nadzór i obronę swego terytorium. Polują głównie samice, stosując taktykę zespołową. Większość czasu w ciągu doby, nawet do 20 godzin, zwierzęta te przeznaczają na odpoczynek. Choć lwy nie kąpią się chętnie, potrafią pływać. Lwice osiągają dojrzałość płciową w wieku 4 lat, samce w wieku 5 lat. Lwy w gdańskim zoo zamieszkały w roku 2013. Samiec Arco przyjechał z zoo w Portugalii, samice pochodzą z Francji. Lwia rodzina doczekała się już licznego potomstwa.

Gepard może osiągnąć prędkość ponad 100 km/h. Mistrzowski bieg jest możliwy dzięki długim kończynom, elastycznemu kręgosłupowi, dużym nozdrzom umożliwiającym pobranie większej ilości powietrza oraz - co jest rzadkie u kotów - niechowającym się pazurom, które dają lepszą przyczepność do podłoża. Gepard ma też bardzo długi w stosunku do długości ciała ogon. Pozwala mu on utrzymać równowagę podczas szybkiego biegu. Gepard nie potrafi ryczeć jak lew, jednak warczy, mruczy i wyje. Z reguły nie atakuje ludzi. Oko geparda posiada okrągłą źrenicę, czym różni się od pozostałych kotów mających źrenice o kształcie owalu pionowego.

Pantera perska

Pantera perska należy do jednego z najrzadszych podgatunków lamparta. Aktywna jest najczęściej nocą. Swoje ściśle określone terytorium znakuje poprzez drapanie drzew, ziemi, spryskiwanie moczem. Swoją zdobycz namierza z drzewa lub z występów skalnych. Jest samotnikiem (chociaż nieraz grupy rodzinne mogą wynosić od czterech do sześciu osobników). Poluje w nocy, a za dnia odpoczywa, często drzemiąc wyciągnięta na gałęzi drzewa. Wykazuje duże przystosowanie do zmiany diety, w zależności od dostępności pokarmu. Poluje na lisy, zające, mangusty, perliczki, węże, jaszczurki, ryby, młode antylopy, świnie rzeczne, szakale, gryzonie, czasem na wiewiórki. Rzadziej polują na większe zwierzęta takie jak bawoły i antylopy (nilgau indyjski). Koty te charakteryzują się niebywałą zwinnością i siłą. Pantery potrafią wykonywać nawet 6-8-metrowe skoki.

Serwal

W naturze serwale żyją w Afryce, na terenach sawannowych. Mają długie kończyny i świetnie rozwinięty słuch. Polują na ptactwo, gryzonie, jaszczurki, a nawet owady. Nie gardzą też owocami. Przysmakiem ich są jaja, które wykradają z gniazd ptasich. W ciągu dnia serwale lubią odpoczywać i spać. Aktywniejsze stają się wieczorami oraz nocami. Chwytają ptaki w locie, wyskakując na wysokość około dwóch metrów. Sierść tego kota jest jasnożółta, ozdobiona czarnymi cętkami. Ogon sięga pięt - nogi przypominają kończyny geparda. Nogi serwala są (w porównaniu z proporcjami tułowia) najdłuższe w stosunku do nóg u innych kotów.

Żbik

Nasze leśne koty - żbiki - należą w Polsce do zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. Na zachodzie Europy już ich prawie nie ma w dzikim środowisku. Pozostały jedynie w Alpach. Częściej spotykane są w Azji. Gdzie indziej wymierają, bo się zmniejsza powierzchnia ich naturalnej przestrzeni życiowej, takiej jak np. Bieszczady czy Puszcza Białowieska. Poza tym - krzyżują się z kotami domowymi. Dlatego wiele dzikich żbików to mieszańce. Zwierzęta czystej rasy mogą przetrwać w ogrodach zoologicznych. Przyjście na świat młodych w ZOO jest wydarzeniem niezwykłym. W Gdańsku Oliwie to się udaje. Dorosły żbik jest nieco większy od domowego kota. Waży około 6 kg. Ma gruby, prążkowany ogon, tępo zakończony. To typowy mięsożerca. W dzikim środowisku żbik poluje na gryzonie. Atakuje także ssaki owadożerne, np. krety, ryjówki. Rzadziej się zaczaja na ptaki i zającowate.