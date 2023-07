Premier Mateusz Morawiecki w Rusocinie: Zgodnie z obietnicą uwalniamy od opłat autostrady państwowe. Co z A1? Padła klarowna deklaracja!

Dodał, że wyjątkiem będzie długi sierpniowy weekend. Wówczas zwolnienie z opłat na wskazanym odcinku A1 ma obowiązywać od godz. 12 w piątek do środy 16 sierpnia do godz. 12.

- Ale postanowiliśmy zrobić coś więcej, ponieważ autostrady i drogi ekspresowe to bezpieczeństwo, to komfort jazdy, to zmniejszenie liczby wypadków. Aby to bezpieczeństwo dalej wzmacniać postanowiliśmy, aby również autostrada między Toruniem a Gdańskiem była zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych, między piątkiem godz. 12, a poniedziałkiem godz. 12 - oświadczył.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk potwierdził słowa premiera i poinformował, że „Rada Ministrów upoważniła ministra infrastruktury, aby wydał polecenie o zaprzestaniu poboru opłat na A1 na odcinku zarządzanym przez GTC od piątku do poniedziałku, czyli od godzin południowych w piątek do 12 w poniedziałek, we wszystkie weekendy wakacji, co obejmuje również pierwszy weekend września”.

Dodał, że to nie oznacza, że nie ma działań i negocjacji, których celem jest doprowadzenie do zwolnienia z opłat na autostradach zarządzanych przez koncesjonariuszy.

– Podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć, aby w połowie przyszłego roku wszystkie autostrady płatne były bezpłatne – przekazał szef resortu infrastruktury.

Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Premier podczas konferencji przy autostradzie A1 w Rusocinie mówił, że opozycja pyta, czy stać nas na bezpłatne autostrady państwowe. - Ja bym odwrócił to pytanie. Właśnie po to robimy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych, bo tam, jeśli autostrady są drogie, tak jak wybudowane za czasów Platformy Obywatelskiej - najdroższe autostrady w Polsce, tam przenosił się ruch na drogi alternatywne. I co tam się dzieje? Nie tylko nie było komfortu jazdy. Nie tylko nie było bezpieczeństwa, ale ludzie stali w wielokilometrowych korkach, denerwowali się, prowadziło to do licznych wypadków i cierpiało na tym nasze środowisko naturalnym, bo spalało się więcej paliwa - podkreślał.