Prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak na Mierzei Wiślanej. Obserwowali ćwiczenia Zalew-23. ZDJĘCIA

W ćwiczeniach oprócz 16. Dywizji Zmechanizowanej biorą udział także żołnierze innych jednostek oraz funkcjonariusze straży granicznej czy policji.

Andrzej Duda zwrócił uwagę na konieczność nieustannego doskonalenia umiejętności samej armii.

- Wnioski z tego ćwiczenia posłużą do dalszych działań, także do końcowego przygotowania do ćwiczenia Anakonda - powiedział prezydent.