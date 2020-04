Profesor Jerzy Gwizdała rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kolejną kadencję

Zgodnie ze zmienionym kalendarzem wyborczym wybory kandydatów na dziekanów wydziałów UG, członków Senatu UG i członków rad dyscyplin naukowych powinny się odbyć do 31 sierpnia 2020 roku. Natomiast wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego powinny się odbyć do 26 listopada 2020 roku.