Przemysław Czarnek zapewnia, że nic nie wskazuje, aby wróciła nauka zdalna. "Nie mamy jakichkolwiek sygnałów o zagrożeniu nauką zdalną"

- Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi o bardzo dużych problemach edukacji, to ja wyliczam z kolei osiągnięcia na polu edukacji w ostatnich dwóch-trzech latach. To są gigantyczne środki finansowe na inwestycje, to jest gigantyczna zwyżka subwencji oświatowej od 1 stycznia o 11 mld zł, to są poważne podwyżki dla nauczycieli o 240 zł brutto miesięcznie dla najmniej zarabiających i 800 zł brutto miesięcznie dla najlepiej zarabiających łącznie w stosunku rocznym. To są rzeczy, które nigdy nie występowały - powiedział Przemysław Czarnek.