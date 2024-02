Sztuczna inteligencja w szkołach. Tak rozwój technologii wpływa na edukację. Ekspert o lekcjach zdalnych w Polsce

Martynowicz zwraca uwagę na konieczność skupienia się w edukacji na zdolnościach, które są poza zasięgiem sztucznej inteligencji. Podkreślił on znaczenie krytycznego myślenia oraz rozwijania w szkołach kompetencji społecznych.

- Naszym zadaniem jako nauczycielek i nauczycieli jest sprawienie, aby sztuczną inteligencję wykorzystać efektywnie oraz uczyć młodych ludzi rewizji tego, co jakakolwiek maszyna nam generuje - mówi Dariusz Martynowicz - Dlatego, że jeśli nie ma rewizji, nie ma krytycznego myślenia, to zanika zdolność rozumienia. Tam, gdzie zanika myślenie i przyjmuje się fakty z góry, tam pojawia się duża przestrzeń na manipulację. W całym zjawisku sztucznej inteligencji potrzebne jest stanowisko nauczyciela, który nie będzie wyłącznie straszyć, ale pokaże też różnego rodzaju szanse i możliwości, z których my jako nauczyciele i uczniowie możemy korzystać. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą w jakimś wymiarze nasz świat zdominować, ale niewątpliwie widać, że w dużej mierze jest to, póki co zabawa. Dużo zależy od nas jako nauczycieli, jak te narzędzia w edukacji wykorzystamy. Zachęcam, żeby wybrać jedną aplikację związaną z AI, i zastanowić się, do czego możemy ją użyć.