Przepiękne niebo nad Pomorzem! Błękit, róż, biel i pomarańcz - te kolory są niesamowite

Piękne zdjęcia nieba nad Pomorzem

Jeśli kochasz wschody i zachody słońca, to ta galeria jest dla Ciebie! Nasi czytelnicy z powiatu nowodworskiego wysłali nam masę przepięknych zdjęć przedstawiających niebo nad Pomorzem. Mienią się one wieloma kolorami i idealnie pokazują, że natura to najlepszy artysta!