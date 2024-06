Gdzie spędzić wakacje nad Morzem Bałtyckim? Którą plażę wybrać?

Zaczęły się wakacje, rok szkolny za nami. W Trójmieście zawitało gorące i upalne lato. Czas na urlop? Najlepszym wyborem, będzie spędzenie wakacji nad morzem Bałtyckim. Wbrew pozorom, nie trzeba wydawać ogromnych sum na wakacje za granicą, aby móc cieszyć się pięknym urlopem nad urokliwym morzem. Warto odnowić relacje z naszym, polskim wybrzeżem i wybrać się na urlop nad Bałtyk. Według badań, przeprowadzonych przez Pollster Studies: 78% badanych respondentów planuje w tym roku wakacyjny urlop i aż 72% osób z tej grupy, spędzi go w Polsce, a 28% za granicą. Aż 49% badanych, deklarujących, iż wolą spędzić urlop w Polsce – wybierze się w tym roku nad morze Bałtyckie. Do najpopularniejszych miejscowości nadmorskich według badanych respondentów są: Gdańsk (13%), Kołobrzeg (11%), Władysławo (11%), Mielno (9%) i Łeba (9%).

Trwa sezon letni i wielu mieszkańców Trójmiasta oraz turystów, będzie spędzać czas na plaży, nad morzem Bałtyckim. Jest wiele plaż w Trójmieście, które urzekają swym pięknem, a każda z nich jest inna i zachwyca rozmaitymi widokami morza Bałtyckiego. Najpiękniejsze plaże w Trójmieście, to te na które mieszkańcy jak i turyści – wybierają się najczęściej.

Morze – miejsce dla każdego

Co tak pociągającego jest w widoku morza, że jest najchętniej wybieranym miejscem do spędzenia wakacji? Najprawdopodobniej, dla każdego z nas ma ono zupełnie inną symbolikę. Dla jednego, będzie ucieczką w nieznane, dla drugiego wielką przygodą, niczym z amerykańskich filmów, a dla kogoś innego, będzie po prostu pięknym, wyjątkowym miejscem, w którym można znaleźć trochę spokoju. Bez wątpienia wakacje nad morzem to strzał w dziesiątkę, a urlop nad morzem Bałtyckim będzie urlopem, którego nie da się zapomnieć na długo.

„(…) Dlaczego widok morza jest nam tak nieskończenie i wiecznie miły? Bo morze ukonkretnia jednocześnie idee ogromu i ruchu. Sześć lub siedem mil to dla człowieka zasięg nieskończoności. Nieokreśloność w miniaturze. Cóż stąd, skoro tyle wystarczy, by uzmysłowić pojęcie prawdziwej nieskończoności. Dwanaście lub czternaście mil wzdłuż średnicy, dwanaście lub czternaście mil wody w ruchu starcza, by dać najdoskonalsze wyobrażenie piękna dostępne człowiekowi w jego chwilowym miejscu zamieszkania.”

– Charles Baudelaire, fragment książki: „Pisma. Sztuczne raje.”