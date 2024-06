Majaland otwarty! Bajkowa kraina w Gdańsku Osowej

Gdański Majaland oficjalnie otwarty

- Gdańsk Osowa to fantastyczna dzielnica, a jesteśmy tu dlatego, że dajemy dzieciakom radość. Chcemy przedstawić nasze zabawki, przekazać ludziom jak można się bawić w każdym wieku - mówi Żaneta Gutowska-Rukszan, dyrektor generalny Majaland Polska. - Znajdą tu państwo rollercoastery, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych. Oprócz tego dobre jedzenie, pyszną kawę i oczywiście można się spotkać z bohaterami naszych bajek. Wyróżniamy się tym, że jesteśmy otwarci 365 dni w roku i przede wszystkim tym, że wchodzimy do parku i czujemy się, jakbyśmy byli w bajce, kreskówce - podkreślała.

Majaland to park rozrywki, który w Polsce miał wcześniej dwie lokalizacje: Warszawę i Kownaty. Teraz do tego zestawienia dochodzi również punkt w Gdańsku Osowej, który od dobrego miesiąca był otwarty na okres próbny. To zmieniło się w sobotę, 29 czerwca, kiedy oficjalnie otwarto cały park dla spragnionych wrażeń gości. Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaczęły powstawać długie kolejki.

- Cała strefa zewnętrzna jest unikatowa. Odróżnia nas to pod kątem innych Majalandów, bo tutaj wszystko opieramy na świeżo podpisanej umowie współpracy z Nickeloedonem. Wszystkie atrakcje nawiązują do głównych postaci. Dzieciaki, które kochają te bajki, świetnie się tu odnajdują - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Krzysztof Bosiakowski, Operations Manager Poland w Majaland. - W strefie wewnętrznej króluje główna bohaterka, Pszczółka Maja. Dla osób starszych to też fajne miejsce, żeby się odnaleźć i przypomnieć sobie dawne lata - dodał.

Co znajdziemy w Majalandzie?

Cały park wypełniony jest znajomymi z bajek twarzami. Prym wiedzie oczywiście Pszczółka Maja wraz ze swoimi przyjaciółmi, ale mnóstwo jest też Smerfów (niektóre przyglądają się nam z góry). Gdański park wyróżniają atrakcje związane z postaciami SpongeBoba, Wojowniczych Żółwi Ninja czy Psiego Patrolu. Majaland podzielono na dwie strefy - w wewnętrznej to Maja i Smerfy dominują i zapraszają do zabawy na m.in. Karuzeli Motyli czy kolejce górskiej Smerfów. Tutaj znajdziemy też teatr, gdzie codziennie o godzinie 14:00 bajkowe postacie będą występować przed widzami. Na zewnątrz można z kolei wykąpać się w Bikini Dolnym, przejechać Latającym Holendrem, gasić pożary i podróżować po placu Psiego Patrolu, a także latać samolotami inspirowanymi Żółwiami Ninja.

- Dla dzieciaków to jest frajda i przygoda... dla nas starszych też - śmiał się jeden z gości Majalandu, pan Łukasz. - Dzieciom podobała się na razie najbardziej zjeżdżalnia - dodał.

Oprócz licznych kolejek, karuzel, zjeżdżalni, basenów i innych atrakcji, w Majalandzie kupimy też pamiątki i zjemy w restauracji Pszczółki Mai. Nie brakuje gadżetów związanych z bajkami i zabawek inspirowanych bohaterami całego parku.

Co ważne, Majaland Gdańsk otwarty będzie przez 365 dni w roku. Goście będą mogli go odwiedzić we wszystkie dni tygodnia od 10:00 do 18:00 niezależnie od pogody (poza strefą zewnętrzną).

