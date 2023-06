Ptasia zaraza kotów. Naukowcy wciąż szukają przyczyn transferu wirusa

Tajemnicza choroba zabija koty. Wszystko wskazuje na ptasią grypę

Tajemnicza choroba, przez którą zmarło wiele kotów w Polsce, to w wielu przypadkach ptasia grypa. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wynikach badań – 9 na 11 próbek dało wynik dodatni w kierunku…

PIWet z Puław prowadził badania na próbkach pobranych od padłych kotów m.in. z Pomorza – Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, ale też Poznania, Lublina, Bydgoszczy, okolic Zamościa. Jak zaznacza Agnieszka Arendt, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Gdańsku potwierdza, że do Puław z Pomorza trafiło pięć próbek. PIWet w Puławach potwierdził w 16 przypadkach materiał genetyczny wirusa H5N1. Kolejne próbki, w tym z Pomorza, wciąż trafiają do Instytutu, gdzie są badane.

W jaki sposób wirus przenosi się na koty?

Co ważne, trwają badania, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wirus H5N1 został „przetransferowany” na ssaki . Czy teoria, że jest to skutek drogi pokarmowej – czyli zjadania przez dzikie koty padłych ptaków (w tym oczywiście tych, które zabił wirus ptasiej grypy) jest uprawniona? Na taką drogę wskazywał m.in. dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor tej uczelni.

- Do zakażenia może dojść zarówno przez spożycie ptactwa dzikiego , na które polują koty swobodnie wypuszczane poza dom, jak i drobiu, który dostają zwierzęta karmione surowym mięsem lub szukające resztek żywności w śmietnikach. Poza tym H5N1 jest wydalany wraz z fekaliami, więc kontakt z nimi też może doprowadzić do infekcji – mówił Piotr Rzymski w rozmowie z PAP.

Stan zagrożenia wysoce zjadliwą ptasią grypą został wprowadzony w kilku pomorskich powiatach na początku 2021 roku, kiedy obecność patogenu H5N1 potwierdzono u znajdowanego licznie, martwego, dzikiego ptactwa. Wprowadzone zostały obostrzenia dla hodowców drobiu. Ptasia grypa ma bowiem poważne skutki ekonomiczne – zagraża najbardziej hodowlom kur, kaczek itp. Zresztą z wirusem H5N1 zmaga się nie tylko Polska. Zdaniem prof. Rzymskiego, to właśnie stan długotrwałej epidemii ptasiej grypy mógł przyczynić się do „transferu” wirusa atakującego zazwyczaj ptaki, na inne zwierzęta.

Czy ludzie mogą zarazić się od kotów?

- Ptasie wirusy mogą wywoływać objawy bardzo podobne do zwykłej grypy - kaszel, gorączkę, ból gardła, bóle mięśni i stawów, biegunkę. Wg niektórych lekarzy, objawy ptasiej grypy mogą być u ludzi bardziej nasilone od "ludzkiej" odmiany tej choroby – tłumaczył w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Łukasz Wolny, starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt w WiW w Gdańsku.

Ekspert przypominał wówczas również, że ptasia grypa jest tzw. chorobą sezonową. W czerwcu liczba zakażeń patogenem powinna być bardzo niska. Czy u kotów może to dowodzić jednak „pokarmowego” sposobu zakażeń?

- Wirus grypy ptaków jest wrażliwy na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Dlatego też drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne. W opinii PIW – PIWET Puławy standardowy „ sezon grypowy” to czas od 1 października do 31 marca. Jednakże ze względu na margines niepewności związany z duża nieprzewidywalnością zdarzeń epizootycznych, może ulec skróceniu lub wydłużeniu - co ma miejsce w tym roku, gdyż ogniska grypy u ptaków dzikich stwierdzano w okresie kwiecień – czerwiec – wskazuje jednak Agnieszka Arendt.