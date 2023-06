PupiLove Targi 2023 w Gdańsku. Wszystko dla czworonogów znajdziecie w galerii Morena

PupiLove targi w Gdańsku

PupiLove to lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów. Będziecie mogli odwiedzić tu stoiska wielu małych firm i manufaktur, które z pasją tworzą m. in.:

smycze

szelki i obroże

maty samochodowe

posłania

ubranka i kocyki

bandanki i zabawki

smakołyki

kosmetyki.

Wszystko w jednym miejscu!