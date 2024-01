Te psy są do oddania za darmo na Pomorzu. Kto je przygarnie? Zobacz zdjęcia

Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

Te psy szukają nowego domu. Ogłoszenia na OLX pomorskie

Posiadanie psa ma w sobie wiele zalet, a jak twierdzą specjaliści ma to nawet właściwości zdrowotne. Zwierzęta czekają na nowe, kochające domy. Czy spotka je to szczęście? Poznaj te słodkie pyszczki. W naszej galerii przedstawiamy psy do adopcji z grudnia 2023 roku. Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o adopcji zwierzęcia należy zastanowić się, czy obecna sytuacja życiowa pozwala nam na posiadanie zwierzęcia! Adoptowanie psa to nie tylko wybór zwierzęcia do domu, to przede wszystkim aktywny krok w stronę zmiany dla lepszej przyszłości. Każdego roku tysiące psów trafia do schronisk, czekając na szansę na nowe, pełne miłości życie. Decydując się na adopcję, nie tylko ratujemy jedno konkretne zwierzę, ale również pomagamy zmniejszyć liczbę bezdomnych psów i poprawić ich warunki życia.

To doświadczenie to nie tylko akt empatii, ale również szansa na obserwację niesamowitej przemiany. Wiele psów w schroniskach to istoty, które doświadczyły trudnych sytuacji. Adoptując je, możemy być świadkami stopniowego otwierania się na nowe relacje, zaufania i radości z życia.

Różnorodność dostępnych psów do adopcji oznacza, że z łatwością można znaleźć zwierzę idealnie dopasowane do swojego stylu życia. Bez względu na to, czy potrzebujesz energicznego partnera do aktywności fizycznej czy spokojnego towarzysza do relaksu, w schronisku na pewno znajdziesz psa, który stanie się idealnym kompanem. Adoptowanie psa to również etyczna alternatywa dla zakupu od hodowcy, co pozwala unikać wspierania nieetycznych praktyk hodowlanych. To świadoma decyzja, która przynosi korzyści zarówno adoptującemu, jak i adoptowanemu zwierzęciu.

Psychiczne korzyści z posiadania psa są niezaprzeczalne. Badania dowodzą, że obecność zwierzęcia może korzystnie wpływać na zdrowie psychiczne człowieka, pomagając w radzeniu sobie ze stresem i uczuciem samotności.

Dodatkowo, adopcja psa motywuje do regularnej aktywności fizycznej, poprzez spacery, bieganie czy wspólne zabawy. To nie tylko korzystne dla zdrowia psa, ale również stanowi doskonałą okazję do spędzania czasu na świeżym powietrzu i zacieśniania więzi między opiekunem a zwierzęciem.

Wartość adopcji psa nie ogranicza się jedynie do aktu przygarnięcia zwierzęcia. To decyzja, która niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla człowieka, jak i dla czworonoga. To pełne empatii doświadczenie, które przynosi radość, wzajemną miłość i spełnienie na wiele lat do przodu. Do niedawno szacowało się, że psy żyją z ludźmi od ponad 12 tysięcy lat. Jednak współczesne badania i prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia szkieletu psa sprzed 31 tysięcy lat! W starożytnym Egipcie za czasów faraonów psy uważano za święte. W Polsce najstarszą pozostałością psa domowego jest czaszka znaleziona w okolicach Sandomierza, datowana ma 4000 lat.

Psy od początku były dla człowieka towarzyszami polowań, obrońcami, opiekunami i przyjaciółmi. Na terenie Polski znaleziono datowany na 1700 rok p.n.e. grób człowieka pochowanego z pięcioma psami. To dowodzi, że były dla niego ważne.

W różnych częściach świata psy traktuje się różnie. Ich cechy – lojalność, opiekuńczość, wierność – docenia zachodnie społeczeństwo. Z kolei w niektórych krajach rozwijających się i na wielu obszarach Azji psy nie cieszą się takim samym szacunkiem. W niektórych rejonach świata są używane jako zwierzęta juczne, a nawet jako pokarm dla ludzi. Mózg człowieka i mózg psa funkcjonują w bardzo podobny sposób. To dlatego zwierzęta doskonale rozumieją, co chcemy im przekazać. Psy rozróżniają ton, którego używamy mówiąc do nich, a tym samym także ludzkie emocje. I odpowiednio na nie reagują.

