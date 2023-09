Rada Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęła uchwałę o odszkodowaniu od Niemiec. Nie obyło się bez gorącej dyskusji

- Ja mam pewne pytania do klubu Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2022 roku zgłosiliście to samo oświadczenie popierające rząd w dążeniach do uzyskania reparacji. Bardzo często z waszych ust słyszę "przestańmy w Gdańsku robić politykę, a zajmijmy się mieszkaniami, zejdźmy na poziom miasta, zostawmy politykę krajową". A po raz kolejny robicie odwrotnie, niż mówicie - zarzucał Krystian Kłos. - To co robicie jest cynizmem czy deficytem intelektualnym? Obawiam się, że mamy do czynienia z oboma przypadkami. Cynicznie będziecie rok w rok składać to samo oświadczenie do rządu, który nie jest w stanie uzyskać środków, które ma na wyciągnięcie ręki - dodał.