Ranking "Europolis. Miasta dla młodych" 2019. Gdzie na Pomorzu i nie tylko mieszka sie najlepiej? Sprawdź!

W zestawieniu ujęto 66. miast na prawach powiatu. Ranking powstał w oparciu o analizę siedmiu dziedzin (gospodarka lokalna, edukacja, infrastruktura, mobilność, kultura i rozrywka, otwartość, zdrowie i opieka). Każdej z nich nadano wartość od 0 do 100 punktów, które przyznawane były na podstawie 37 mierników. Do wyliczenia tych ostatnich wykorzystano dane GUS-u, PKW, BIP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, inspektoratów drogowych i ochrony środowiska oraz udostępnione przez same miasta.

Pierwsze miejsce zajęła Warszawa z wynikiem 55 punktów. Co ciekawe, zwyciężyła tylko w jednej z siedmiu kategorii rankingu, określającym kondycję gospodarczą. W tej dziedzinie zdeklasyfikowała jednak wszystkie inne polskie miasta. Zrównoważone, dość wysokie noty w większości pozostałych obszarów zapewniły jednak stolicy Polski prowadzenie w całościowym zestawieniu. Drugie miejsce zajął Rzeszów. Jego największa zaleta - jak podkreślają autorzy rankingu - to wysokiej jakości edukacja, zarówno jeśli chodzi o wyższe uczelnie, jak i szkoły średnie – w tym licealne i zawodowe. Podium zamykają Katowice. Miasto to zdecydowanie prowadzi jeżeli chodzi o dostępność do dobrej jakości opieki zdrowotnej.