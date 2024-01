Lwowski klub bez argumentów w Ergo Arenie. Trefl Gdańsk przełamał w końcu serię wygranych przeplatanych porażkami ZDJĘCIA

Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 24.01.2024

Alaksiej Nasewicz znów pojawił się w wyjściowym składzie i bardzo dobrze rozpoczął mecz z Barkomem Każanami Lwów. 20-letni atakujący Trefla w pierwszym secie zdobył 9 punktów i miał aż 82 procent skuteczności w akcjach na skrzydle. Gdańszczanie nie mieli zresztą większych problemów w inauguracyjnej partii z grającym w PlusLidze ukraińskim zespołem. Podopieczni trenera Igora Juricicia byli faworytem i to od nich w dużej mierze zależało, jak to spotkanie się potoczy.

Utrzymanie skuteczności w ataku na poziomie ponad 80 procent byłoby wynikiem fenomenalnym. Nasewicz "zwolnił" więc nieco w kolejnych partiach. Wspomagał go Mikołaj Sawicki, chociaż on w ataku kończył tylko co trzecią akcję. Imponował za to, nie po raz pierwszy w tym sezonie, w polu zagrywki. Zapisał na swoim koncie aż sześć asów serwisowych, potrafiąc posłać piłkę z prędkością ponad 120 km/h.