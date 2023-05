Raport o stanie miasta trafił do radnych. Jaki był 2022 rok dla Gdańska? 88 milionów złotych deficytu

– Twarde dane dotyczące budżetu: pod stronie wydatków wynosił on 4 miliardy 474 miliony złotych, a po stronie przychodów 4 miliardy 386 milionów złotych. Wydatki w stosunku do roku 2021 roku urosły o ponad 307 milionów. To, co bardzo ważne: zamknęliśmy rok z deficytem 88 milionów. Tu konieczna jest informacja o dwóch liczbach. Po zmianach podatkowych, ubytek w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych wyniósł ponad 334 miliony, natomiast rekompensata wyniosła zaledwie 114 milionów. Luka wyniosła więc ponad 200 milionów złotych - podkreślała Dulkiewicz.