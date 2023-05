Ratownicy i strażacy ćwiczyli najróżniejsze scenariusze udzielania pomocy medycznej w trudnych warunkach na terenie Helu | ZDJĘCIA, WIDEO

- Z uwagi na to, na jakim obszarze działamy, mamy szereg różnego rodzaju zdarzeń. Takie wydarzenia, jak upadki z wysokości, wpadnięcia do jakichś obiektów, przypadki kiedy osoba poszkodowana może spaść z dużej wysokości i trzeba tę osobę wydobyć, a wcześniej trzeba ją zaopatrzyć, później użyć odpowiedniego transportu - wyjaśnia nam ratownik Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. - Jesteśmy w lesie, a wbrew pozorom z tego terenu wcale nie tak łatwo jest wydostać taką osobę, wynieść czy wywieźć odpowiednim sprzętem. Karetka tutaj nie dotrze, dlatego nasze działania są ukierunkowane na to, żeby tę osobę dostarczyć do zespołu ratownictwa medycznego poprzez taki transport, którego my używamy. Poza tym realizujemy też działania z wykorzystaniem psów ratowniczych. Miały za zadanie odnaleźć osobę poszukiwaną lub też wskazać kierunek jej odejścia. Te działania realizowaliśmy tutaj z policją powiatową z Pucka.