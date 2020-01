Rocznica śmierci Pawła Adamowicza, finał WOŚP i Orszak Trzech Króli. Autobusy i tramwaje będą kursowały inaczej

12 stycznia (niedziela) - 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)

TRAMWAJE

Linie 8, 10

- ze względu na zaplanowanie finału Orkiestry na placu zlokalizowanym przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności, ze względów bezpieczeństwa, od godz. ok. 15:00 do godz. ok. 22:00 nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego w ciągu ul. Jana z Kolna. Tramwaje linii 8 i 10 będą kursowały przez al. Zwycięstwa.