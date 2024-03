Bliżej kolejnego przejścia w Gdańsku dublującego tunel. Pierwsze podejście do „zebry” przez Al. Rzeczpospolitej zakończyło się fiaskiem

- Planowane przejście powstanie w pobliżu skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Hynka i będzie wyposażone w sygnalizację świetlną. Piesi będą mogli z niego wejść bezpośrednio na peron tramwajowy. W ramach zadania powstanie także przejazd rowerowy przez torowisko. Teren zostanie oświetlony oraz zyska odwodnienie. W pobliżu przejścia zostanie nasadzony nowy trawnik. Prace mają potrwać 26 tygodni od daty podpisania umowy – informuje Aneta Niezgoda z DRMG.

Gdańsk drugi raz podchodzi do pomysłu przejścia z sygnalizacją świetlną w tym miejscu. Pierwsze podejście do pomysłu zakończyło się fiaskiem właśnie na etapie przetargu. Pierwszy raz rozpisano go w maju 2022 roku. Wpłynęła jedna oferta od wykonawcy, która opiewała na… ponad trzykrotność tego co miasto zaplanowało na prace o podobnym jak obecnie zakresie. Zarezerwowano na nie nieco ponad 1,3 mln zł, wykonawca chciał blisko 4,2 mln. W grudniu 2022 przetarg zdecydowano się unieważnić. Teraz miasto dostosowało się do wymagań firm budowlanych.