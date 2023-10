Są wyniki exit poll w wyborach parlamentarnych. Prezydent Gdańska: "Najbardziej cieszy mnie frekwencja"

Według wstępnych sondaży Koalicja Obywatelska znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 31,6 procent. W Gdańsku wyborczym była między innymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Po pierwsze najbardziej cieszy mnie frekwencja. Widać to po tym, że w wielu komisjach w Gdańsku zabrakło kart do głosowania. To pokazuje, że ludzie naprawdę chcieli skorzystać ze swojego obowiązku powinności przywileju obywatelskiego. I to jest chyba najważniejsze - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - Oczywiście czekamy na ostateczne wyniki, ale już te dzisiejsze pokazują, że Polacy zagłosowali za prawdziwie dobrą zmianą. Żeby w życiu publicznym rządziła prawda, przyzwoitość, jasne reguły i przejrzyste zasady - dodała.