Seria pożarów w Gdańsku. Jedna osoba jest ranna! ZDJĘCIA [09.05.2023 r.]

Wtorkowa seria pożarów w Gdańsku

Do serii pożarów doszło w Gdańsku we wtorek, 9 maja. W ciągu kilku godzin służby straży pożarnej musiały interweniować trzykrotnie, żeby ugasić pożary na terenie miasta. Do pożarów doszło przy ul. Maszynowej, ul. Maki oraz ul. Michała Ogińskiego. W wyniku jednego z tych zdarzeń ucierpiała jedna osoba.

W pierwszej kolejności strażacy musieli ruszyć na ulicę Maszynową około godziny 14:00. Doszło tam do zapłonu pojemników z olejami. Na miejscu pracowały Jednostka Ratownicza-Gaśnicza, a dodatkowo wezwano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 1 z Gdańska. Sytuację udało się opanować.