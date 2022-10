Siatka zimowa lotów z Gdańsk. Na Zanzibar, do Dominikany, Wenecji, Wiednia, Barcelony, Paryża czy Londynu

Połączenia z Dominikaną zostaną zainaugurowane 14 listopada 2022. Będą realizowane raz w tygodniu na pokładach dreamlinerów LOT-u wynajętych przez biuro turystyczne Rainbow. Po raz pierwszy pasażerowie i turyści z Pomorza i północnej Polski będą mogli polecieć bezpośrednio z Gdańska do Dominikany, egzotycznego miejsca nad Morzem Karaibskim. Natomiast biuro turystyczne Itaka proponuje turystom w tym sezonie zimowym dalekie loty na wakacje na Zanzibarze. Na tę wyspę będzie można polecieć już od 26 grudnia 2022. Loty będą się odbywały raz w tygodniu, z Gdańska, z międzylądowaniem w Hurgadzie. Biura podróży Rainbow, Coral Travel i TUI zimą proponują turystom także podróże z Gdańska do Hurgady i Marsa Alam w Egipcie, a dodatkowo Coral i TUI także loty do tureckiej Antalii.

- To będzie bardzo gorąca lotnicza zima dla naszych pasażerów. Cieszymy się, że biura podróży zaproponowały im możliwość lotów z Gdańska do dalekich i bliższych egzotycznych krajów. W ten sposób skraca się czas i zwiększa komfort ich podróży, a co najważniejsze mają wybór, skąd chcą latać na swoje jesienno-zimowe wakacje – powiedział Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.