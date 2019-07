SINICE. Otwarte kąpieliska w Gdańsku. Na jakich plażach w Gdańsku obowiązuje zakaz kąpieli? AKTUALNA MAPA ONLINE 30.07.2019

To warto wiedzieć!

Co to są sinice?

Sinice, inaczej cyjanobakterie, już kilkukrotnie doprowadziły w tym roku do zamknięcia trójmiejskich kąpielisk. Sytuacja może się jednak bardzo szybko powtórzyć. Musi się na to złożyć jednak kilka czynników.

Czy sinice kwitną?

Wysokie temperatury, słabe falowanie i dostępność do fosforanów i azotanów sprawiają, że dochodzi do okresowego zakwitu, czyli masowego rozwoju tych bakterii. Sytuacja jest niestety charakterystyczna dla naszego akwenu, a sinice są obecne w wodach Zatoki Gdańskiej niemal przez cały rok. Naukowcy zaobserwowali ich niewielką ilość także zimą, to jednak latem są najbardziej uciążliwe.