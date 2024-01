Sopot kontra obrońcy życia poczętego. Narasta konflikt ratusza z organizatorami comiesięcznej demonstracji. Kolejny pozew

- Nie ma naszej zgody na prezentowanie drastycznych treści, zdjęć i obrazów w przestrzeni publicznej, zwłaszcza, że ich mimowolnymi odbiorcami mogą być również dzieci czy kobiety w traumie po stracie dziecka. Szanujemy w Sopocie prawo każdego do wyrażania swoich poglądów, ale nie może się to odbywać w tak brutalny sposób i kosztem cierpienia innych osób – skomentowała pełniąca funkcję prezydenta Sopotu .

Pikiety przeciwko aborcji odbywają się co miesiąc od kilku lat na Placu Przyjaciół Sopotu. Ich organizatorem jest fundacja „Pro – Prawo do życia”. W niedzielę 21 stycznia organizatorzy zgromadzenia, jak podaje miasto:

- Organizuję pikiety antyaborcyjne, które pokazują, jak w rzeczywistości wygląda aborcja. Mam wrażenie, że urząd miasta i straż miejska próbują utrudniać mi tę działalność publiczną, m. in. przez kierowanie wniosków do sądu o ukaranie, czy przez rozwiązywanie zgromadzeń publicznych. Te działania zmierzają do ograniczenia wolności wypowiedzi. Utrudniają publiczną debatę na temat dopuszczalności aborcji – mówił „Dziennikowi Bałtyckiemu” Wojciech Kałuszyński, wolontariusz fundacji przewodniczący zgromadzeniom, przed procesem sądowym dotyczącym jednej z poprzednich pikiet.

Bo to nie pierwszy raz, kiedy comiesięczna demonstracja jest rozwiązywana przez pełniącą funkcję prezydenta. Miasto pozywa też organizatora do sądu i karze go mandatami. Magdalena Czarzyńska-Jachim, wcześniej wieloletnia zastępczyni prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, z poparciem jego zaplecza politycznego będzie kandydować na to stanowisko w nadchodzących wyborach samorządowych. Liczy m. in. na elektorat kobiecy.