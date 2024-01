Sprawa zabójcy Prezydenta wraca na wokandę. Rusza proces apelacyjny Wilmonta

Zaskarżony wyrok zapadł w połowie marca ub. roku. Sąd okręgowy uznał Stefana Wilmonta winnym pozbawienia życia Pawła Adamowicza, czego dokonał, działając „w zamiarze bezpośrednim, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem”.

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po 40 latach wyroku. Na 10 lat został pozbawiony praw publicznych. Karę ma odbywa w trybie terapeutycznym na oddziale dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ten sposób sąd przychylił się do zasadniczej części wniosków prokuratury.

Obrona zapowiadała apelację od razu po wyroku. W lipcu, gdy ta wpłynęła do gdańskiego sądu apelacyjnego, reprezentujący Wilmonta prawnik mówił „Dziennikowi Bałtyckiemu”:

- Obrońca z urzędu ma obowiązek działania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Mój udział w postępowaniu zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji wynika wprost z przepisów. Ewentualnie mógłbym odstąpić od wywiedzenia środka zaskarżenia, jeśli otrzymałbym od klienta pisemne oświadczenie, w którym zwalnia on mnie z obowiązku złożenia apelacji w jego sprawie - wyjaśniał mec. Marcin Kminkowski, dodając, że w przypadku jego klienta, co do którego zdrowia psychicznego w trakcie śledztwa i procesu były poważne wątpliwości, nawet po takim oświadczeniu rozważałby apelację.