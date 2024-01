Były wiceprezydent oskarżony o molestowanie. Radni PiS zapowiadają kontrolę w UM. Znamy odpowiedź miasta

Były wiceprezydent Gdańska oskarżony. Reakcja Aleksandry Dulkiewicz

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez K. wpłynęło do prokuratury w 2021 roku, natomiast zarzut przedstawiono mu w kwietniu 2022 roku. Kilka miesięcy później - 30 grudnia - akt oskarżenia prokurator skierował do sądu. Pierwsza rozprawa miała rozpocząć się 13 grudnia 2023 roku, ale oskarżony nie stawił się w sądzie, a co za tym idzie, proces nie mógł się rozpocząć. Nie było bowiem jasnego potwierdzenia, że Piotr K. był właściwie poinformowany o rozprawie.

Podano jednak kolejny termin - 30 stycznia. Jak informował adwokat oskarżonego, proces toczy się z wyłączeniem jawności. Ma się tak stać w trosce o dobro domniemanej ofiary, o której również niewiele wiadomo. Nie będziemy znać więc szczegółów postępowania, dowiemy się jedynie o wyroku. Oskarżony jasno zaprzecza, jakoby był winny postawionemu mu zarzutowi. Za przestępstwo seksualnego wykorzystania zależności wobec małoletniego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.