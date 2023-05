Stan Zapalny z nowym letnim singlem "Kto mi zapłaci?!" Posłuchaj nowego hitu młodego artysty

Stan Zapalny wypuścił nowy singiel "Kto mi zapłaci"

Młody artysta Staś Szymański znany z The Voice Kids i swoich debiutanckich utworów "Ego" i "To już koniec" przedstawił kolejny singiel, który ma szanse podbić serca słuchaczy.

„Kto mi zapłaci!?”, czyli najnowsza piosenka Stana Zapalnego, to żartobliwe podejście do tematu… randkowych rozliczeń. Niech nie zwiedzie Was jednak pozorna banalność tematu, bo utwór to spora dawka dobrych dźwięków!

Chwytliwy i powtarzalny refren zachęca do dyskusji i zastanowienia się nad jednym z dylematów współczesnej młodzieży. Tu z pomocą przychodzi Stan Zapalny, wyśpiewując kilka możliwych opcji.