Będzie się działo w Trójmieście. Koncerty, wystawy, spektakle - sprawdź, gdzie się wybrać w styczniu lub lutym 2024

W Trójmieście imprez kulturalnych nie brakuje, nawet zimą, gdy za oknem hula przenikliwy wiatr. Ubierz się ciepło i wybierz się gdzieś. Czekają na Ciebie koncerty, spektakle, wystawy. Przygotowaliśmy listę imprez. Korzystaj

Złota era Hollywood z Polskim Chórem Kameralnym

20 stycznia o 19.00 w Dworze Artusa w Gdańsku Polski Chór Kameralny zabierze w podróż przez kultowe melodie i utwory z okresu złotej ery Hollywood. Starannie wyselekcjonowany repertuar przeniesie nas w atmosferę tamtych lat, wypełnioną niesamowitą muzyką i niezapomnianymi przebojami.

W programie koncertu znajdą się m.in. utwory Maestro Leonarda Bernsteina i George’a Gershwina, którzy spośród amerykańskich muzyków XX wieku osiągnęli największy międzynarodowy sukces. Obaj komponowali muzykę łączącą klasykę z jazzem i popem, obaj byli świetnymi pianistami. Bernstein największe sukcesy odnosił jako twórca broadwayowskich musicali, ale tworzył również symfonie, muzykę do baletu i muzykę sakralną. Jego słynny musical „West side story” przedstawia historię nieszczęśliwej miłości Romea i Julii wśród zaniedbanej młodzieży współczesnego Nowego Jorku - Amerykanina Tony'ego i portorykańskiej imigrantki Marii, którzy są członkami walczących ze sobą nowojorskich gangów. Muzyka Gershwina jest niezwykła, gdyż brzmi jak klasyczna i popularna zarazem, zawsze budząc wielkie zainteresowanie słuchaczy. W mistrzowski sposób potrafił zacierać dotychczas nieprzekraczalne granice między jazzem czy, szerzej, muzyką rozrywkową, a klasyką, czego przykładami są między innymi „Błękitna rapsodia” czy poemat symfoniczny „Amerykanin w Paryżu”.

Wykonawcy: Polski Chór Kameralny, Julita Kuczborska (trąbka), Wioleta Łukaszewska (fortepian), Jan Łukaszewski (dyrygent).

W programie: George Gershwin, arr. Clay Warnick, I got rhythm z musicalu „Girl crazy”; George Gershwin, arr. ClayWarnick , „Porgy and Bess”; arr. Gene Puerling , All the things you are;Jimmy McHugh, Herbert Stothart, arr. Harry Robert Wilson, „A melodic caravan”. Leonard Bernstein, arr. William Stickles, „West side story”; William Steffe, arr. Peter J. Wilhousky , Battle Hymn of the Republic.

Bilety 40 zł - 30 zł oraz w miejscu koncertu na godzinę przed jego rozpoczęciem.

Spektakl Pentyzylea

20 stycznia o 19.00 zobaczymy „Pentezylea. Rekonstrukcja ciała Amazonek”, spektakl duetu Gruba i Głupia ze Sceny Roboczej w Poznaniu. Historia Pentezylei mówi o szalonej miłości, jaką główna bohaterka obdarzyła greckiego wojownika Achillesa, przez co zginęła tocząc z nim pojedynek. W innej wersji to doprowadzona do furii królowa morduje Achillesa, zagryzając go na śmierć… Przeciwnikiem współczesnych Amazonek nie jest jednak żaden grecki wojownik, lecz rak piersi - najczęściej występujący wśród kobiet nowotwór złośliwy. Każdego dnia do walki z nim stają tysiące kobiet. Duet Gruba i Głupia oddaje głos współczesnym Amazonkom, by wraz z nimi współdzielić przestrzeń opowieści. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca zbiorowej energii: mikrospołeczności, w której osoby wspierają się nawzajem, przekazują sobie mit i reinterpretują go. Bilety 30/40 zł https://bit.ly/ Bilety_Pentezylea.

Królewski splendor w Ratuszu

24 stycznia w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się odbędzie się mieszczańskość koncert „August III - Królewski splendor i mieszczańskość”. W koncercie „August III - Królewski splendor i mieszczańskość” usłyszymy dwie rzadko wykonywane kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Obie kompozycje poświęcone są postaci Augusta III, który po zgonie Augusta II Mocnego objął panowanie w Polsce. Podobnie, jak Wielka Msza h-moll, powstały z nadzieją na uzyskanie przez Bacha konkretnych korzyści, wynikających z ewentualnej królewskiej protekcji. Obie, dzięki librettu autorstwu prawdopodobnie Picandera, umocowane w realiach politycznych i społecznych sprzed blisko 300 lat rzucają niesamowite światło na sposób traktowania władzy królewskiej przez jego poddanego, genialnego J. S. Bacha. W programie: Kantata BWV 207a „Auf, schmetternde Töne” (pol. Zabrzmijcie z mocą trąbki i bębny) i Kantata BWV 206 „Schleicht, spielende Wellen” (pol. Łagodnie płyńcie, szemrząc, fale). Wykonawcy: Karolina Rynkowska - sopran (Kantata BWV 207a)’, Julia Nowikowska - alt (Kantata BWV 207a), Jeremi Jakubowski - tenor (Kantata BWV 207a), Mateusz Stajszczak - bas (Kantata BWV 207a), Ewelina Stańczyk - sopran (Pleiße, Kantata BWV 206), Zuzanna Topolska - alt (Donau, Kantata BWV 206), Marcin Kryża - tenor (Elbe, Kantata BWV 206), Dawid Podgórski - bas (Weichsel, Kantata BWV 206), Zespół Wokalny Wydziału Wokalno-Aktorskiego pod dyr. prof. Przemysława Stanisławskiego, Prof. Witosława Frankowska - klawesyn, Weronika Kulpa - wiolonczela; Prof. Jadwiga Rappe - scenariusz, przygotowanie solistów, prowadzenie koncertu. Współorganizatorem wydarzenia jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Termin: 24 stycznia, 18.00. Wstęp: wolny. Udogodnienia: pętla indukcyjna.Miejsce: NCK - Ratusz Staromiejski.

Dentobusem przez PRL. Trójmiejska premiera książki Aleksandry Kozłowskiej

Deszcz czy mróz, skwar czy roztopy… nie było wyjścia, ojczyzna w potrzebie. Młodzi dentyści, najczęściej świeżo po studiach, pakowali narzędzia i ruszali w teren. Najnowsza książka Aleksandry Kozłowskiej „Ambulans jedzie na wieś. Śladami wędrownych wyrwizębów” pokazuje rzeczywistość stomatologów w PRL. Spotkanie z autorką, które poprowadzi Dorota Karaś, odbędzie się 23 stycznia o 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11. Reportaż Aleksandry Kozłowskiej to nie tylko fascynujący, chwilami mrożący krew w żyłach kawałek historii polskiej medycyny. To także barwny portret powojennej wsi, obyczajów, przesądów, warunków, w jakich żyli ludzie. Wreszcie wyjątkowa opowieść drogi, w którą autorka rusza śladami swojej mamy i innych wędrownych stomatologów z czasów PRL.

Plombowali, czym mogli, częściej rwali. Tłumaczyli, jak używać szczoteczki do zębów. Walczyli nie tylko z szalejącą próchnicą, ale z ludzką niewiedzą, bólem i strachem. Zdarzało się, że musieli przyszyć odcięty palec albo odebrać poród.

Niektórzy na ich widok uciekali, choć częściej ustawiały się kolejki. Nic dziwnego, uzębienie obywateli przypominało stolicę w ruinie. Dla wielu pacjentów był to pierwszy w życiu kontakt z lekarzem. Ból zębów leczyło się wódką i okładami z piasku.

23 stycznia, 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, prowadzenie: Dorota Karaś

Wstęp wolny

Koncert Festiwal Jazz Jantar

Klub Żak zaprasza 24 stycznia o 19.00 na 27. Festiwal Jazz Jantar/ before Ambrose Akinmusire, Bill Frisell, Herlin Riley / Owl. Song Ambrose Akinmusire wraz ze swoim kwartetem gościł na festiwalu Jazz Jantar już dwukrotnie, tym razem wystąpi jednak w wyjątkowym składzie złożonym nie ze swoich rówieśników, a z bohaterów - Billa Frisella oraz Herlina Rileya. Pierwszy z nich ma na koncie ponad dwieście albumów, w tym wieloletnią współpracę z Johnem Zornem, z którym zakładał zahaczające o awangardowy metal Naked City; drugi od lat występuje z Lincoln Center Jazz Orchestra, na czele której stoi Wynton Marsalis.

Rezultat współpracy tych trzech silnych osobowości to album „Owl Song”, który miał premierę w połowie grudnia 2023 roku, a występ podczas w Żaku otworzy 27. Edycję Festiwalu Jazz Jantar. Bilety: 50 zł - ulgowe, 95 zł - Karta do Kultury, 100 zł.

Wystawa. Nie tylko Bullerbyn

Przed nami „Nie tylko Bullerbyn” - wystawa ilustracji Hanny Czajkowskiej.Termin: 28.01-17.03, pon.- nd., 9.00-18.00, wernisaż 27 stycznia. „Nigdy nie była w Szwecji, choć lubiła podróżować. Nie widziała na żywo czerwonych domków z białymi okiennicami, szwedzkich ogródków i podwórek, ani bawiących się na nich bosonogich maluchów z płowymi włosami. A jednak to jej ilustracje do najważniejszej książki Astrid Lindgren stały się dla wielu pokoleń Polaków furtką do skandynawskiej literatury i początkiem przygody z bohaterami szwedzkich książek. „Dzieci z Bullerbyn” to we wspomnieniach wielu dorosłych pierwsza książka, którą przeczytali samodzielnie i pierwsza, do której wielokrotnie wracali. Dlatego też nie istnieje dla nich żadne inne wydanie niż to z żółtą okładką i narysowaną cienką kreską szóstką dzieci lecących na miotłach. Powstało w 1957 roku w Naszej Księgarni. Przekładu szwedzkiego tekstu dokonała Irena Szuch-Wyszomirska, a o oprawę graficzną wydawnictwo poprosiło Hannę Czajkowską”.

Wernisaż wzbogacony zostanie spotkaniem ze Sławomirem Zagórskim, dziennikarzem, krewnym artystki. Wystawie towarzyszyć będą działania warsztaty „Twórcze metody analizy lektur - szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Wstęp wolny. Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35.

Koncert Ptakova

27 stycznia o 20.00 w Klubie Żak wystąpi p t a k o v a. Wesoła dziewczyna z sercem często smutnym, ale również (i przede wszystkim) wokalistka, producentka muzyczna, kompozytorka i autorka tekstów. W swojej twórczości łączy różne gatunki muzyczne, od zawsze balansując między alternatywą, elektroniką i wyrafinowanym popem. Ptakova to Natalia Ptak, znana naszej publiczności z projektu Soxso. W listopadzie 2020 roku, pod skrzydłami Sony Music Entertainment Poland, ukazał się jej debiutancki album „Suma wszystkich dźwięków”, który napisała we współpracy z producentem Markiem Dziedzicem i Jackiem „Budyniem” Szymkiewiczem. Album spotkał się z dobrym odbiorem wśród dziennikarzy i słuchaczy, a początkiem 2021 roku ptakova została nominowana do nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Przygotowując swój drugi album, zaufała samej sobie jako osobie, ale i producentce. Postanowiła zabrać słuchaczy w intensywną podróż, pełną burzliwych harmonii, syntezatorów i zachwycających brzmień pianina. Bilety: 30 zł - ulgowe, 45 zł - Karta do Kultury, 50 zł.

PC Drama. Fakty na scenie

29 stycznia o 19.00 w Klub Żak zobaczymy PC dramę „Fakty”. Autor: Arthur Milner, przekład: Bogusława Plisz-Góral, reżyseria: Małgorzata Fijas | obsada: Dariusz Czarniecki, Cezary Rybiński i Dariusz Szymaniak, prowadzenie spotkania: dr Anna Jazgarska Czytanie performatywne trzymającego w napięciu kryminału kanadyjskiego autora pochodzenia żydowskiego. Na Zachodnim Brzegu Jordanu zamordowany zostaje znany amerykański archeolog. Dwóch detektywów - Żyd i Palestyńczyk - podejmuje próbę rozwikłania tajemniczej zbrodni, opierając się przede wszystkim na gruntownej analizie tytułowych faktów. Jak się jednak okazuje, nie tylko fakt śmierci amerykańskiego obywatela na terenie Autonomii Palestyńskiej nadaje temu wydarzeniu wyjątkowego znaczenia. Autor w błyskotliwych, precyzyjnie napisanych dialogach zderza ze sobą fakty - zbierane w śledztwie policyjnym i naukowe - z osobistymi przekonaniami i wiarą - także tą religijną, czasami fanatyczną. Szybko okazuje się, że te dwa porządki, racjonalny i religijny, nie mają ze sobą wielu punktów stycznych. Prapremiera „Faktów” odbyła się w Ottawie, dramat grany był także w Izraelu, Palestynie oraz Londynie.

Bilety: 30 zł - bez zniżek - w sklepie internetowym (tickets.klubzak.com.pl) i w kasie Klubu 25 zł - zniżka na Kartę Do Kultury - tylko w kasie Klubu 20 zł - ulgowy dla studentów, uczniów, seniorów - dla studentów, uczniów, seniorów, na Kartę Dużej Rodziny, obywatele Ukrainy - tylko w kasie Klubu.

Ferie pełne przygód na scenie w Teatrze Gdynia Główna

Teatr Gdynia Główna zaprasza podczas ferii na spektakle: „Dlaczego nie lecimy do gwiazd”, „Rybak i Geniusz” oraz „Tajemnice Króla Wysp Hebanowych”. Harmonogram Ferii w Teatrze Gdynia Główna: 3 lutego (sobota),17.00 i 4 lutego (niedziela), 12.00 „Dlaczego nie lecimy do gwiazd?” Kujawińskiego; 10 lutego (sobota), 17.00 - „Rybak i Geniusz” wg „Klechd Sezamowych” Bolesława Leśmiana; 11 lutego (niedziela),12.00 - „Tajemnice Króla Wysp Hebanowych” wg „Klechd Sezamowych” Leśmiana.

„Dlaczego nie lecimy do gwiazd?” w reżyserii Grzegorza Kujawińskiego. Obsada: Marta Jaszewska, Piotr Mahlik, Piotr Rogalski, Filip Wójcik. Dane pozyskane z rozbitych na Ziemi obcych pojazdów kosmicznych pozwalają na stworzenie szybkiego statku kosmicznego i wskazują drogę do planety zamieszkałej przez obcą rasę. Na pokład statku Bocian-1 wchodzą astronauci: Rosjanin Misza Gagarin, Amerykanka Barbara Armstrong i nasz rodak, Romek Twardowski. Do załogi dołącza też STASIU, czyli Samowystarczalny Towarzysz Astronauty o Sztucznej Inteligencji i Uczuciach. Celem podróży jest dotarcie do obcej planety i nawiązanie kontaktu z jej mieszkańcami.

„Rybak i Geniusz” wg Klechd Sezamowych Bolesława Leś-miana, scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak. Obsada: Anna Bochnak-Fryc, Jacek Panek, Filip Wójcik. Opowieść o Rybaku i Geniuszu to historia pełna zagadek oraz przygód, w której elementy ze świata rzeczywistego mieszają się z baśniowością. Bolesław Leśmian głównie kojarzony z twórczością poetycką, pisząc Klechdy sezamowe, zaczerpnął orientalnych inspiracji i stworzył zbiór baśni przeznaczony nie tylko dla najmłodszych. Losy ubogiego, ale pracowitego rybaka odmienią się, kiedy zarzuci sieć po raz czwarty i wyłowi z morza miedzianą szkatułkę, w której od trzystu lat uwięziony był Geniusz - Dżin. Rybak będzie musiał zmierzyć się z niebezpieczeństwem, które dzięki sprytowi i mądrości przekształci w szansę na zdobycie bogactw. Wraz z rybakiem za czterema wielkimi wzgórzami widzowie odnajdą czarno-złote jezioro, w którym pływają ryby o nietypowych kolorach. Historia pochodzenia ryb zaprowadzi nas kolejnej opowieści o empatii oraz dobroci serca.

„Tajemnica Króla Wysp Hebanowych”wg Klechd Sezamowych Leśmiana. Scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak; obsada: Anna Bochnak - Fryc, Jacek Panek, Filip Wójcik. Król Wysp Hebanowych to dobry, ale nieszczęśliwy władca, który za sprawą złych czarów skazany jest na marne życie w zaklętym pałacu. Jego losem kieruje niecna czarownica, zaślepiona fałszywą miłością. Próbuje ona zmusić Króla do poddania się jej rozkazom. Na szczęście na ich drodze staje odważny i szlachetny Sułtan.

Bilety: 40 zł, rezerwacja: tel. 58 351 15 12, 600 306 634; 600 306 632, http://teatrgdyniaglowna. interticket.pl/Teatr Gdynia Główna, plac Konstytucji 1, Dworzec PKP Gdynia Główna (peron -1). Więcej na: www.teatrgdyniaglowna.pl. 14. Dni Muzyki Nowej - druga odsłona

Już 10 lutego o 20.00 druga odsłona 14. Dni Muzyki Nowej. W gdańskim Klubie Żak wystąpią Lotto i litewsko-belgijsko-francuski skład Merope & Toma Gouband.

Grupa Lotto powstała ponad dziesięć lat temu z inicjatywy gitarzysty Łukasza Rychlickiego, basisty Mike’a Majkowskiego i perkusisty Pawła Szpury. Jako Lotto debiutowali w 2014 roku płytą „Ask The Dusk” (Lado ABC), pokazując osobliwą mieszankę z pogranicza minimalizmu, noise’u, improwizacji i motorycznej transowości.

Duet Merope od lat jest projektem funkcjonującym w różnych konfiguracjach, to jednak fundament stanowi Indrė Jurgelevičiūtė - litewska wokalistka grająca na tradycyjnym instrumencie kanklės oraz belgijski gitarzysta i artysta dźwiękowy Bert Cools. Artyści dotykają wielu kultur pozostając w bliskiej relacji z naturą. Razem tworzą wielobarwne fale dźwiękowe, interpretując na przykład litewskie pieśni ludowe, które nasycają ambientem, rozmaitą elektroniką, uduchowionym jazzem czy improwizacją. W Gdańsku do Merope dołączy francuski perkusista, improwizator - Toma Gouband. W swojej grze korzysta z kamieni dźwiękowych pochodzących z całego świata. Gouband nie jest zwolennikiem używania elektroniki, a mimo to potrafi wygenerować delikatne utwory elektroakustyczne nierzadko wypełnione polirytmiczną pulsacją. W pierwszej, styczniowej odsłonie wystąpili: włoski duet Passepartout Duo (Nicoletta Favari i Christopher Salvito) oraz duet DEAE (Zofia Ilnicka i Ola Rzepka) z programem „Lithium”.

Klub Żak, Aleja Grunwaldzka 195/197, Gdańsk

10.02.2024, 20.00, bilety: 40 zł - ulgowe, 75 zł - na Kartę do Kultury, 80 zł - bez zniżek

