Startuje Baltic Sail Gdańsk 2022. Zlotowi żaglowców towarzyszy festiwal szantowy i regaty. Żeglarskie atrakcje potrwają do poniedziałku

W piątek 26 sierpnia 2022 r. pierwszy raz podczas zlotu przy Rybackim i Długim Pobrzeżu orac nabrzeżach Olowianki cumują żaglowce. Tak będzie do poniedziałku 29 sierpnia. Sytuacja jest dynamiczna, nie wszystkie jednostki będzie można podziwiać codziennie do południa. Od 9:00 będą one wypływać w ok. 3-godzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej, na które można się zabrać. Potem jednostki są dostępne do zwiedzania. Ostatniego dnia rejsy będą się odbywać do zmierzchu. Cumujące przy Długim Pobrzeżu i manewrujące na Motławie żaglowce to jednak nie jedyna atrakcja żeglarskiej imprezy.

- Strefa edukacyjna dla dzieci, w tym warsztaty pierwszej pomocy, ekowarsztaty, wystawa robotów Lego, no i przede wszystkim szanty, dobra zabawa, muzyka i wielkie żeglarskie wydarzenie – wylicza Dobrawa Morzyńska z Fundacji Gdańskiej, jednego z organizatoów zlotu.

Przed 17:00 przy Długim Pobrzeżu można się spodziewać harcerskiego żaglowca Zawisza Czarny. Jego rozśpiewana załoga będzie wśród uczestników otwarcia zlotu o 17:00 na przedprożach Dworu Artusa. Już tam można się spodziewać popisu załogi, która niemal w całości, łącznie z kapitanem, jest też chórem żaglowca. Po uroczystości żeglarze z jednostek biorących udział w locie barwną paradą przejdą ku muzycznemu centrum zlotu.