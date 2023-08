Startuje Plener Międzynarodowy 2023. Wybitni artyści zjeżdżają się do Sopotu

Idea stworzenia pleneru zrodziła się dość przypadkowo kilka lat temu. W odpowiednim miejscu i czasie spotkały się odpowiednie osoby, które postanowiły spróbować ściągnąć do Sopotu artystów i stworzyć kameralne, acz bardzo wartościowe wydarzenie z wysokiej, „kulturalnej półki”.

- Kilka lat temu ktoś mi powiedział, że klimat naszej kamienicy przy ul. Bema 4 Sopocie i wnętrza apartamentów, które na co dzień wynajmujemy turystom, świetnie się nadają do zaproszenia tam artystów, by właśnie tam, w tej przestrzeni mogli tworzyć, malować. W tamtym czasie nie miałem nic wspólnego ze sztuką, ale gdy niedługo potem poznałem malarza Jarosława Kukowskiego, zaczęła się rodzić idea zrobienia ciekawego wydarzenia. Mieliśmy miejsce, Jarek zainteresował pomysłem artystów, poszukaliśmy partnerów i w taki spontaniczny sposób udało się zrobić pierwszy plener. Zachęceni pozytywnym odbiorem postanowiliśmy to kontynuować i teraz mamy już trzecią edycję – mówi Paweł Zubrzycki-Pykacz, współwłaściciel nieruchomości Apartamenty Bema 4 w Sopocie.