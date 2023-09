Opera Leśna będzie dostępna cały rok! To muzyczne serce Polski

– Wyzwaniem przy projektowaniu tego rodzaju wystaw jest znalezienie takich form, by przekaz był czytelny, ciekawy, żeby trafiał do osób w różnym wieku, o różnej wiedzy i kompetencjach. Stąd zastosowanie tak różnych nośników – od tych analogowych jak teksty, grafiki, plakaty czy zdjęcia po multimedia włączające oglądających wystawę do zabawy i interakcji, skłaniające do poszukiwań, pozwalające wybierać, a nawet wcielać się w różne role. To jednoczesne oddziaływanie na wiele zmysłów sprawia, że łatwiej uczymy się i zapamiętujemy – tłumaczy Agata Pasternak, dyrektor kreatywna firmy MAE, projektantka wystawy w Operze Leśnej.