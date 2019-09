Stocznia Gdańska na listę dziedzictwa UNESCO? Instytut i NSZZ Solidarność ruszają z kampanią

- Stocznia Gdańska spełnia wymagane przez Komitet Światowego Dziedzictwa kryteria, które świadczą o wyjątkowej, uniwersalnej wartości tego miejsca. To obszar związany z ważnym etapem w historii ludzkości i ideami o wyjątkowym znaczeniu dla historii świata. Spełnia on także inny bardzo istotny warunek, jakim jest autentyczność. Niewątpliwie stocznia zasługuje na to prestiżowe wyróżnienie i podkreślenie w ten sposób jej roli - przekonuje koordynujący projekt „Stocznia warta UNESCO!” Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wtóruje mu Tomasz Błyskosz, kierownik gdańskiego Oddziału Terenowego NID: - Tu tysiące osób każdego dnia stawiało się do pracy, filmowcy szukali inspiracji, artyści tworzyli niezwykłe projekty. W końcu to też miejsce spotkań i zabawy. Chcemy, żeby każdy poczuł jego wyjątkowość i określił ją na swój własny sposób, włączając się do naszej inicjatywy.

Dla inicjatywy zdobyli poparcie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W liście intencyjnym podpisanym ze związkowcami znalazły się zapisy na temat tego by stworzyć plan zarządzania terenem „umożliwiający zachowanie wyjątkowej, uniwersalnej wartości miejsca narodzin „Solidarności” i symbolu upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zrównoważony rozwój tej części miasta”, oraz zgodny z modelem tzw. smart city, czyli miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców bo łączącego pracę, kulturę, wypoczynek i życie codzienne.