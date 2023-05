Straż Graniczna przeprowadziła kontrole na Bałtyku jednostek pływających. Jedna z motorówek naruszyła strefę zamkniętą!

Naruszenie strefy zamkniętej na Bałtyku

Patrol po Bałtyku porusza się jednostką SG-215. To właśnie na tej maszynie Straż Graniczna obserwuje zachowania motorówek, kutrów, statków i łodzi na polskich wodach. Ostatnio jedna z jednostek motorowych zakłóciła strefę zamkniętą. Podczas kontroli okazało się, że na jej pokładzie znajdowało się 9 osób. Jednostka została skierowana do portu w Gdańsku Górkach Zachodnich. Kapitan został ukarany mandatem w wysokości 300 złotych. Dodatkowo komendant dywizjonu skieruje do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego.