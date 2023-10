Straż Miejska ostrzega przed nielegalnym spalaniem odpadów w prywatnych piecach

W domowych piecach nie można palić "wszystkim"

- Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego do straży miejskiej na numer 986 coraz częściej wpływają zgłoszenia dotyczące uciążliwości związanych z pojawieniem się ciemnego, gryzącego dymu. W ramach Referatu Ekologicznego działa Sekcja Ochrony Środowiska, której zadaniem są m.in. działania na rzecz czystego powietrza — prowadzenie kontroli w zakresie spalania odpadów oraz pobieranie próbek popiołów do badania — informuje Straż Miejska.

To funkcjonariusze z tej sekcji przeprowadzają i będą przeprowadzać kontrole przydomowych pieców i materiału opałowego, jaki jest w nich spalany. W pewnych sytuacjach przeprowadzają badania popiołu, które następnie są poddawane analizie laboratoryjnej. To ma miejsce w przypadkach, gdy istnieją doniesienia od mieszkańców lub istnieją uzasadnione podejrzenia dotyczące spalania nieodpowiednich materiałów w piecu. Właściciel pieca może otrzymać mandat do 500 zł, jeśli wyniki analizy wykażą, że palono w nim nieodpowiednie materiały. Jeśli odrzuci mandat, sprawa zostaje skierowana do sądu. Strażnicy również kontrolują wilgotność drewna opałowego, a jeśli przekracza 20%, osoba ta może być ukarana mandatem.

Od stycznia 2021 r. zgodnie z uchwałą nr 309/XXVI/20 (tzw. uchwałą antysmogową) Sejmiku Województwa Pomorskiego materiałem opałowym nie może być: węgiel brunatny, muł węglowy i flotokoncentraty, biomasa stała (np. drewno) o wilgotności powyżej 20%.